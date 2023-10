// Details

Viele Wege führen in die IT. In Zeiten des Fachkräftemangels ist ein Informatikstudium oder eine Ausbildung nicht unbedingt mehr eine Voraussetzung für einen Job in der IT.

Von der klassischen Weiterbildung und dem In-zwölf-Wochen-zur-Backend-Entwicklerin-Bootcamp, über mutige Autodidaktinnen, die ins kalte Wasser springen, oder das nach und nach Reinwachsen in neue Rollen gibt es die unterschiedlichsten Einstiegswege in das dynamische Berufsfeld IT.

Aber was ist mit der fehlenden Erfahrung, mit dem vielleicht noch kleineren Wissensschatz, wenn man keine Ausbildung oder Studium im Rücken hat? Wir sind überzeugt: Quereinsteiger:innen bringen ihre individuellen Erfahrungen ein und bereichern jedes Tech-Team um neue Perspektiven! Außerdem sind wir sowieso Fans vom lebenslangen Lernen!

Wir stellen euch bei diesem Treffen vier spannende Frauen und ihre Geschichten vom Quereinstieg in die IT vor und tauschen uns mit euch aus, wie dieser gelingen kann.

Achtung! Andere Location! Der Female Dev Club macht einen Ausflug nach Köln! Trefft uns bei QOSSMIC im Kölner Agnesviertel.