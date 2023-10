Guerilla Organisation Enablement – Entwickler getriebene Transformation

// Details

Leistungsstarke Teams werden oft durch langsame oder dysfunktionale Organisationen behindert, wodurch der Impakt, den sie eigentlich haben könnten, geschmälert wird. Aber was kann man als Otto Normalentwickler dagegen tun?

Ich glaube, dass Arbeitsplätze von Grund auf verändert werden können, angefangen beim technischen Kern, über die Teams bis hin zum Management, so dass ganze Unternehmen verbessert werden.

Auf diesem Weg befinden sich einige Organisationen - mit aussichtsreichen ersten Ergebnissen. In diesem Vortrag teile ich mit euch Methoden aus meiner Praxis, die Bürokratie abbauen, Time to Market verkürzen, eine Kultur der teamübergreifenden Zusammenarbeit schaffen und für Spaß bei der Entwicklung sorgen. Ich möchte dich dazu inspirieren, das Gleiche zu tun - angefangen in deinem Team und dann auf die ganze Organisation ausstrahlend.

Wirst du dich der Revolution anschließen? Kannst du deiner Organisation helfen, Großes zu erreichen?