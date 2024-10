Die Effizienz-Revolution mit AI im Retail Geschäft

Omar Hairani verantwortet bei Tchibo als Head of Data & AI verschiedene Teams, die sich mit Data Engineering, Analytics und Data Science be- schäftigen. Auf Basis seiner Erfahrung schlägt Omar die Brücke zu konkreten Entwicklungsprojekten und gibt einen Ausblick zum Wertbeitrag von AI an verschiedenen praktischen Beispielen, wie Tchibo davon maßgeblich profitieren kann.