// So erhältst du einen Überblick über die Schwachstellen in deinem Unternehmen

Die Gefahr durch Cyberangriffe für dein Unternehmen nimmt stetig zu. Studien des Bitkom zufolge lag der Schaden allein für Unternehmen in Deutschland im Jahr 2022 bei 203 Milliarden Euro. Umso wichtiger ist es, dass du einen guten Überblick über die Sicherheit deiner IT-Systeme hast – und immer auf dem neusten Stand der Technik bist.

Mit unserem kostenlosen IT-Sicherheitscheck gehst du einen ersten, wichtigen Schritt für bessere IT-Sicherheit in deinem Unternehmen. In wenigen Minuten verschaffst du dir durch die Beantwortung gezielter Fragen unserer Security-Expert*innen einen Überblick über die Sicherheit der Systeme. Kostenlos und unverbindlich – inklusive zahlreicher Tipps unserer Expert*innen, direkt in dein Postfach.

Welche Aspekte analysieren wir?

Die Sicherheitsanalyse von Unternehmen ist so vielfältig wie Unternehmen selbst. Dennoch haben sich in unserer Erfahrung einige Kriterien herauskristallisiert, auf die wir in unserem Kurz-Check ein erstes Augenmerk legen wollen. Zunächst betrachten wir, wie gut das Thema IT-Sicherheit in deiner Unternehmenskultur verankert ist, bevor wir uns im Detail mit Dingen wie deinem Rechenzentrum, Geräteverwaltung, Netzwerkstrukturen und Backups auseinandersetzen.

Unser Fragekatalog umfasst unterschiedliche Kategorien deiner IT-Infrastruktur in verschiedener Komplexität. Wenn du dir in einzelnen Aspekten nicht sicher bist, wie du die Frage beantworten sollst, hältst du am besten Rücksprache mit dem Verantwortlichen für IT-Sicherheit in deinem Unternehmen. Im Zweifel kannst du dich natürlich immer an unsere Expert*innen wenden und wir helfen dir gerne, etwaige Sicherheitslücken aufzudecken und deine IT-Sicherheit langfristig zu verbessern.

Für jede beantwortete Frage berechnen wir dir einen individuellen Punkte-Score, aus dem wir am Ende der Umfrage eine Gesamtpunktzahl berechnen. Sie dient dir als erster Indikator zur IT-Sicherheit in deinem Unternehmen. Außerdem geben wir dir konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen mit auf den Weg, mit denen du konkret erste Schritte gehen kannst, um deine IT-Security zu verbessern.