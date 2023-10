IT Security Consultant Forensik (w/d/m)

Fakten in verdrehten Realitäten zu finden, spornt dich an. Du zerlegst komplexe Fälle auf einfache Angriffsvektoren und holst Menschen damit ab, in die Büchse der Pandora zu blicken. Du bewegst dich sicher zwischen den Welten von Systemen, Netzwerken und Infrastrukturen, bist Datenjongleur*in und findest die Nadel im Heuhaufen.