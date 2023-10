// So verbesserst du die IT-Sicherheit in deinem Unternehmen

Immer mehr Unternehmen sehen sich mit den Gefahren von Cyberangriffen konfrontiert. Eine Sicherheitsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben: Datenverlust, Geschäftsunterbrechungen, finanzielle Verluste und Schaden am Ruf deines Unternehmens.

Deshalb ist ein umfassendes IT-Security-Assessment als Teil eines Security-Audits unerlässlich, um potenzielle Schwachstellen in deiner IT-Infrastruktur zu identifizieren und zu beheben und so dein Sicherheitsmanagement zu verbessern. Bei unserem IT-Security-Assessment prüfen unsere Expert*innen alle Sicherheitsaspekte deiner IT, einschließlich deiner Infrastruktur, Software, Anwendungen und Prozesse.

Während des IT-Security-Assessments betrachten wir dein Unternehmen ganzheitlich, geben eine Einschätzung zu allen Aspekten und deren Zusammenspiel. Dabei setzen wir nicht nur Test-Werkzeuge ein, sondern führen individuelle Interviews in deinem Unternehmen, um wirklich herauszufinden, wie es um deine IT-Security steht. Nach der Identifizierung der Schwachstellen leiten wir für dich Empfehlungen und Maßnahmen ab, um deine Sicherheitsprobleme zu beheben und deine IT-Infrastruktur zu schützen.

Unser IT-Security-Assessment verbessert die Resilienz deines Unternehmens im Bereich IT-Sicherheit und senkt das Risiko von Datenverlusten, Geschäftsunterbrechungen sowie Reputationsverlusten. Darüber hinaus hilft es dir, die Einhaltung von Compliance-Vorschriften zu gewährleisten und das Vertrauen deiner Kunden und Partner in dein Unternehmen zu stärken. Du erhältst von uns nach erfolgreichem Assessment außerdem ein Zertifikat, um deine Bemühungen zu bestätigen.

Unsere Expert*innen blicken auf langjährige Erfahrung in der Durchführung von IT-Security-Assessments zurück – über 2000 durchgeführte Assessments, in Unternehmen jeder Größe und Branche. Selbstverständlich verfügen wir über die wichtigsten Zertifizierungen im IT-Security-Bereich (z. B. OSWP, OSCE, OSCP, CEH) und geben unser Wissen gerne an deine Mitarbeiter*innen weiter.