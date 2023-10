// Details

In seinem knapp 60-minütigen Talk berichtet Niklas von seinen bisherigen Erfahrungen mit ChatGPT und teilt seine Erwartungen an die Entwicklung von ChatGPT & Co in den nächsten Monaten.

Er wird ChatGPT Use Cases vorstellen, die er immer wieder im Kontakt mit Unternehmen sieht. Dazu zählen unter anderem:

ChatGPT zur Developer-Produktivitätssteigerung

ChatGPT als Super-Suchmaschine für die unternehmenseigenen Dokumente

ChatGPT zur Automation in der Sachbearbeitung in einem Kosten/Nutzen-Verhältnis, wie sie noch vor wenigen Monaten nicht denkbar war.

Viele Unternehmen haben Angst, dass es durch die Nutzung von ChatGPT zu Datenabfluss kommen könnte. Es wäre ein Horrorszenario, wenn dritte Personen von ChatGPT eine Antwort auf die Frage bekämen „Welche Gespräche haben die Personen aus Unternehmen XYZ mit dir geführt?”

Daher gibt er ebenfalls einen kurzen Einblick, wie man mit Microsoft Azure ein privates, Datensicherheit gewährendes ChatGPT betreiben kann.