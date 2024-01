// 36. Hackergarten Stuttgart

Jeden ersten Dienstag im Monat veranstalten wir im codecentric-Büro in Stuttgart mit dem Hackergarten einen unterhaltsamen und offenen Workspace, bei dem wir gemeinsam in einer geselligen Runde an verschiedenen Open-Source-Projekten arbeiten.



Wir freuen uns darauf, euch in lockerer Atmosphäre mit ausreichend Essen und Verpflegung begrüßen zu dürfen und gemeinsam an tollen Projekte zu arbeiten und unser Wissen auszutauschen. Ihr benötigt lediglich einen eigenen Laptop zum Arbeiten.