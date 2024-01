Transformationen über Funktionen statt Frameworks

// Details

Wir beleuchten, was möglich werden kann, wenn Veränderung in einer Organisation nicht an Frameworks, sondern konsequent an einer funktionalen Sichtweise auf Abläufe und Strukturen ausgerichtet wird. Entfällt ein Framework als Referenz für die Gestaltung von Veränderung, so rückt die Arbeit mit Hypothesen und funktionalen Äquivalenten in den Vordergrund: “Wofür sind unsere derzeitigen Abläufe und Strukturen vermutlich nützlich? Wollen wir diesen Nutzen erhalten? Falls ja, durch welche Veränderung?” Diese Fragen illustrieren, dass Veränderung auch einen bewahrenden Anteil in sich tragen kann. Veränderung jenseits von Frameworks erlaubt, dass solche Konkurrenzen in einer Organisation sichtbar und verhandelt werden können.

Der Vortrag richtet sich an Personen, die Verantwortung für die Gestaltung von Veränderung in einem Unternehmen tragen und jenseits von Frameworks nach Möglichkeiten dafür suchen. Das Ziel des Vortrags sind mehr selbst-bewusste Entscheidungen im täglichen Miteinander.