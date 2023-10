Eine Pipeline für alle – API Operations as a Service

// Details

In großen Unternehmen entwickeln viele Teams REST-APIs. Dabei gibt es einige Aufgaben, die sich wiederholen: Erstellen einer OpenAPI-Spezifikation, Validieren der Spezifikation, Anlegen der API in einem API-Management-System, Test und Publikation (z.B. in einem Developer-Portal). Der Aufbau einer API Operations Pipeline zum Automatisieren dieser Aufgaben ist aufwendig und oft fehlt das nötige Wissen.

Dieser Talk zeigt am Beispiel von Azure DevOps Templates, wie so eine Pipeline angeboten werden kann. So kümmert sich ein spezifisches Team um die Entwicklung und Wartung der Pipeline, während alle anderen sich auf das Design und die Entwicklung ihrer APIs fokussieren können.