Bwcon: Dialog „Public Cloud – Eine Frage des Wann und Wie und nicht des Ob“

Unsere Kollegen Marc Bialowons und Pascal Theis steuern den Vortrag „Cloud Transformation – Treiber, Vorteile, Invests“ bei.

Aus dem Ankündigungstext des Veranstalters:



⁠„Das Thema Public Cloud ist mittlerweile auch in Deutschland in der produktiven Realität angekommen. 89% der befragten Unternehmen (*Lünendonk) bewerten die Cloud Transformation als Top Thema für die nächsten Jahre. Trotzdem ist es schwer, praxisnahe und vor allem ehrliche Aussagen zum Nutzen, dem Aufwand und konkreten Ansätzen für eine Transformation zu erhalten. In unserem interaktiven Format möchten wir nach 2 Impulsen, in denen praktische Erfahrungen hierzu geteilt werden, mit Ihnen in vertrauensvoller Atmosphäre zu Ihren spezifischen Fragen, Erfahrungen und Herausforderungen diskutieren.“