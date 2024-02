// Carbon Aware Computing – Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklung

Ähnlich wie bei der Energiewende, muss sich die Nutzung von Ressourcen an das Angebot von Ressourcen richten. Das ist das Prinzip von Carbon Aware Computing.

Für alle die sich jetzt fragen wie das in Theorie und Praxis gehen könnte, stellen wir Ideen/Konzepte vor wie Ihr in Euren Anwendungen den CO2-Ausstoß reduzieren könnt. Dabei gibt es je nach Anwendungsfall verschiedene Strategien, die zum Einsatz kommen können.

Bei planbarer Last, wird gezeigt wie das Computing zu Zeiten mit einem hohen Anteil regenerativer Energien im Stromnetz verlagert werden kann.

Bei On-Demand Lasten braucht es eine andere Strategie. Hier werden Patterns aufgezeigt, wie die Applikation das Angebot und seine Funktionalität an die vorhandenen Ressourcen anpassen kann.

In Live-Demos werden Tools vorgestellt, wie Jobs verschoben (In AWS, Azure und OnPrem) werden können, es wird gezeigt wie die Skalierung in Kubernetes begrenzt werden kann und woher man die Vorhersagedaten bekommt.