Einführung in Green Software Development

// Details

Uns ist häufig gar nicht bewusst welchen Einfluss wir als Entwickler von digitalen Produkten auf die Umwelt haben. Das Internet trägt jetzt schon 4 % zu den globalen Treibhausgasemissionen bei, bis 2030 werden 13 % erwartet.

Die gute Nachricht ist: wir haben es selbst in der Hand etwas daran zu ändern. Wir alle können in unseren Projekten viel umsetzen, was häufig kaum Mehraufwand bedeutet oder sogar noch Ressourcen und damit auch Kosten beim Kunden einspart.

In diesem Vortrag wollen wir euch einen kurzen Überblick über die Prinzipien von Green Software Development geben und euch zu den einzelnen Bereichen auch ein paar Tools und Tipps zur konkreten Umsetzung geben. Dabei wollen wir möglichst viele Bereiche anschneiden, von Ops, über Backend, Frontend bis zum Design.