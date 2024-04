// Masterclass: Kostengünstig und klimafreundlich in die Cloud

Effizienter, flexibler, günstiger – all das versprechen sich Versicherungen von einem Umzug in die Cloud. Allerdings sieht die Realität häufig anders aus: Nicht selten wird die Cloud-Lösung zur Kostenfalle, da kaum Transparenz über die komplexen Anwendungslandschaften herrscht. Das führt auch dazu, dass man dem Bestreben, CO2-Emissionen einzusparen und die Cloud damit im Sinne der EU-Klimaziele nachhaltiger zu betreiben, nicht gerecht werden kann.



In dieser Masterclass zeigen wir, wie sich Cloud-Kosten durch FinOps-Prozesse schnell reduzieren und fortwährend optimieren lassen. Mithilfe des Baukastenprinzips eines Platform-Engineering-Ansatzes werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, diesen Prozess selbst auszuprobieren – und gemeinsam erste Schritte auf dem Weg zu mehr Kosteneffizienz und Klimaneutralität in der Cloud zu gehen.