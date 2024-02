// tech&talk Stuttgart

👉 APIs sind aus unserem IT-Alltag nicht mehr wegzudenken, deshalb wollen wir uns einen ganzen Abend damit beschäftigen und mit euch in die Welt qualitativ hochwertigen API-Designs, Validierungen und Testings eintauchen.

🗓 Agenda:

17.45 Uhr Ankommen

18.00 Uhr Begrüßung

18.15 Uhr Können REST-APIs Geschichten erzählen?

18.45 Uhr Pause (Netzwerken & Fingerfood)

19.00 Uhr API Experience & Operations

19.45 Uhr Pause (Netzwerken & Fingerfood)

20.00 Uhr Hands-On und offener Austausch

📣 Können REST-APIs Geschichten erzählen? (Maximilian Göke)

Geschichten faszinieren, begeistern und bleiben im Kopf. Dabei decken sie die Bandbreite von der reinen Unterhaltung bis hin zum Wissenstransfer ab. Storytelling ist in aller Munde. Das bringt uns als Entwickler zu der Frage: Können wir mit unseren REST APIs auch Storytelling betreiben und werden sie dadurch verständlicher? Die Anbindung einer REST API kann beliebig komplex sein. Es muss die Schnittstelle selbst sowie ihre Domäne verstanden werden. Die Einhaltung von Best Practices hilft uns, die Schnittstelle technisch schneller zu verstehen. Aber oftmals steckt der größere Aufwand im Verständnis der Domäne. Bietet uns HATEOAS – Hypermedia as the Engine of Application State – nicht die Möglichkeit Storytelling mit unserer API zu betreiben? Die vorherrschende Meinung zu HATEOAS ist, dass der Aufwand höher als der Mehrwert ist. Doch ist diese Meinung noch aktuell? In diesem Vortrag versuchen wir genau diese 2 Fragen für das Spring Ökosystem zu beantworten. Dafür schauen wir uns Spring HATEOAS sowie Spring REST Docs – auch ohne Verwendung von Spring HATEOAS interessant – genauer an.

📣 API Operations automatisieren: Validierung, Contract Testing und mehr (Miriam Greis & Benny Burkert)

In großen Unternehmen entwickeln viele Teams REST APIs. Dabei gibt es einige Aufgaben, die sich wiederholen: Erstellung einer OpenAPI Spezifikation, Validierung der Spezifikation, Anlegen der API in einem API Management-System, Test und Publikation (z.B. in einem Developer Portal). Es gibt verschiedene Wege diese Aufgaben zu automatisieren. Zwei konkrete in der Praxis erprobte Möglichkeiten zeigen wir euch in unserem Talk: eine API Operations Pipeline auf Basis von Azure DevOps Templates und einen Microservice, der speziell die Validierung von OpenAPI Spezifikationen unterstützt. Mit beiden Ansätzen können sich wiederholende Aufgaben, die vor allem die Qualität überprüfen, automatisiert werden, um sich voll auf das Design und die Entwicklung der APIs zu fokussieren.

🙌 OpenAPI Validierung & Contract Tests (Miriam Greis & Benny Burkert)

Wir probieren Validierung und Contract Testing für APIs basierend auf OpenAPI selbst aus. Zum Einsatz kommen dabei die Open Source Tools spectral, portman und newman. Um loszulegen benötigt ihr nur einen Laptop und node.js.

💡 Über die Speaker:

Max ist Lead Developer im Subscription Management Umfeld bei doubleSlash für die Bereiche Automotive, Maschinen & Anlagebau. Seine Expertise & langjährige Berufserfahrung hat er unter anderem als Dozent für Verteilte Systeme an der HFT Stuttgart zur Nachwuchsförderung eingesetzt.

Miri liebt es, Talks zu halten. Durch ihre Promotion in der Mensch-Computer-Interaktion mag sie Frontend-Entwicklung, ist aber auch im Backend, als Scrum Coach und seit einigen Jahren vor allem im API Consulting unterwegs. Dabei legt sie besonderes Augenmerk auf die kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen. Sehr wichtig ist ihr auch der Erfahrungsaustausch unter Kolleg*innen.

Benny ist Consultant bei der codecentric AG und feiert sein Speaker-Debüt bei unserem tech&talk. Das Thema API Validierung begeistert ihn seit seiner Bachelorarbeit und hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Sein Schwerpunkt liegt auf Backend- und Cloud-Infrastrukturthemen, vermehrt im Kontext des API-Lebenszyklus. Dabei liegt es Benny besonders am Herzen, eine nachhaltige Qualität und eine optimale Benutzbarkeit für die Nutzer und Ersteller der Software zu ermöglichen.