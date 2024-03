// Teure APIs und Automatisierung

Damals sind wir mit vier Impulsen zur Rolle von APIs in der Digitalisierung gestartet. Viele Teilnehmer:innen waren mit Fragen und großem Interesse am Thema dabei, aber auch der Open Space zum intensiven austauschen und vernetzen wurde genutzt. Daran soll wieder angeknüpft werden mit einer Roadshow durch die Co-Working Spaces der Region!

Am 21. März sind wir im WorkLnB in Beckum zu Gast (Eingang in der Hühlstraße 2 in Beckum - Achtung Fußgängerzone! Unten findet ihr einen Link zur Karte mit markierten Parkplätzen!).