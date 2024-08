IT-Security auf die unorthodoxe Art – willkommen bei codecentric!

// Dein Weg zu einer sicheren IT

Wenn du dein Unternehmen gegen Cyberattacken absichern willst, solltest du strukturiert vorgehen. Schaue zuerst, was kritische Punkte in deinem Unternehmen sind. Denke dabei an typische Schwachstellen wie beispielsweise Schatten-IT, fehlendes Sicherheitsbewusstsein oder schlecht gesicherte Web-Anwendungen.

Um zu verstehen, wo du mit deiner IT-Security stehst, gibt dir ein IT-Sicherheits-Assessment einen ersten Überblick. Das Assessment stellt deine gesamte IT-Landschaft technisch und prozessual auf den Prüfstand.

Wenn klar ist, wo deine Schwachstellen sind, gehst du nach Kritikalität und Aufwand vor. Schritt für Schritt. Starte deine IT-Security-Reise noch heute!