// Webapplikations-Penetrationstest

Sind meine Webapplikationen wirklich sicher? Mit einem Webapplikations-Penetrationstest entdeckst du schnell mögliche Schwachstellen.

Eine Webseite auf Sicherheitsschwachstellen zu checken, ist komplex. Wir nehmen deine Webseite gründlich unter die Lupe, basierend auf Best Practices wie z. B. den OWASP Top Ten bzw. dem OWASP Web Security Testing Guide plus unserer Erfahrung aus über 100 Penetrationstests. Außerdem schauen wir uns die Businesslogik und komplexe Angriffsszenarien auf technischer und abstrakter Ebene genau an und analysieren sie gründlich. Wie lange ein Penetrationstest dauert, hängt ganz davon ab, wie komplex die Webapplikation ist. Für jede gefundene Schwachstelle geben wir dir klare Empfehlungen, wie du sie beheben kannst.

Und wie lange dauert so ein Webapplikations-Penetrationstest? Die Dauer eines Webpentests hängt stark von der Komplexität der Anwendung ab. Während wir statische Webseiten oft schon in drei Tagen testen können, benötigen wir für Webseiten mit Interaktionsmöglichkeiten und verschiedenen Rollen (Benutzende, Administrator*innen, u.a.) in der Regel sieben Tage. Wenn die Anwendungen und Features bzw. Berechtigungskonzepte noch komplexer sind, brauchen wir natürlich etwas mehr Zeit.