Modernes Identity- und Access-Management mit Keycloak

Damit Daten und Zugriffsrechte in deinem Unternehmen auch bei steigender Mitarbeiter*innenzahl sicher bleiben, ist ein modernes Identity- und Access-Management unabdingbar. Dabei ist es wichtig, dass die gewählten Tools zu deinem Technologie-Stack passen, skalieren können und idealerweise noch einfach anzuwenden sind.

In über 100 erfolgreichen Kundenprojekten haben unsere Expert*innen IAM-Anforderungen erfolgreich mit dem Java-basierten Open-Source-Projekt Keycloak umgesetzt – vom Start-up über KMUs bis zum börsennotierten Unternehmen. Keycloak bietet Single-Sign-on über moderne Authentifizierungsverfahren und eine praktische Benutzerverwaltung. Es lässt sich einfach in zahlreiche Produkte und Dienste integrieren und bietet viele nützliche Funktionalitäten an, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passwort-Richtlinien. Darüber hinaus lassen sich bestehende Benutzerverzeichnisse integrieren und Föderationen mit externen Identitätsanbietern sowie Social-Login-Providern aufbauen.

Auch für dein Unternehmen können unsere Expert*innen ein Identity- und Access-Management mit Keycloak umsetzen, deine Herausforderungen nachhaltig lösen und dir eine einfache Skalierbarkeit deiner Systeme ermöglichen. Als Contributors beim Open-Source-Projekt unterstützen wir darüber hinaus Keycloak aktiv und sorgen dafür, dass Real-World-Anforderungen auch als Funktionalität im Standardprodukt landen.