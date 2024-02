Partnerschaftlich und mit Herzblut zu zukunftsfähigen Lösungen

// Produktion / Entwicklung

Jeder Projekteinsatz ist anders und unser Werkzeugkoffer an Methoden und Technologien ist gut gefüllt. Hier ein paar unserer Grundsätze und Leitlinien:

Wir denken Kunde

Jeder Consultant ist bestrebt, dass die zu erstellende Lösung für euer Unternehmen und insbesondere für die Nutzenden wertvoll ist. Daher sind wir bestrebt, so früh wie möglich Feedback von allen Projektbeteiligten – vor allem von den Usern der Anwendung – zu erhalten und dieses Feedback auch kontinuierlich neu zu erfragen. Dazu gehört auch, eine Anwendung möglichst früh (oftmals schon nach wenigen Wochen) produktiv zu stellen, damit sie ihren Nutzen erbringen kann und ein Feedback-Zyklus in Gang gebracht wird.

Das führt auch dazu, dass wir jede neue Anforderung oder Idee immer wieder dahingehend prüfen, dass sie auch wertvoll und nützlich ist. Das kann manchmal für alle Beteiligten anstrengend sein, führt aber immer zu besseren Resultaten.

Wir kennen neueste Technologien

Egal ob in der Cloud oder “on premise” (also im eigenen Rechenzentrum), unsere Lösungen sind stets up to date und so modern, wie es die Situation in eurem Unternehmen ermöglicht und der Einsatz es erfordert.

Automatisierung ist dabei in allen Belangen ein wichtiges Ziel, ob beim Testen oder bei der Auslieferung (dem Deployment).

Wir bilden und nutzen Know-how-Netzwerke

Alle Consultants bei codecentric können einen Teil ihrer Arbeitszeit zur Fortbildung verwenden. Das hilft uns, in den neuesten Technologien und Methoden fit zu sein.

Durch unsere schnelle und informelle interne Kommunikation haben alle Mitarbeitenden Zugriff auf das gesammelte Wissen aller Kolleg*innen. Ihr sucht Spezialist*innen für einen brandneuen “Managed Service” in der Cloud? Wir sind sicher, dass wir jemanden haben, der damit bereits Erfahrungen gesammelt hat.

Meetups und Erfahrungsaustausch runden unser Netzwerk ab und halten uns dazu an, permanent zu lernen.

Wir setzen gezielt Methoden ein

Softwareentwicklung ist weit mehr als Programmierung und geht auch weit über Technik hinaus. Produktmanagement, UX-Thinking und Innovationsmanagement gehören ebenfalls zu unserem Methodenkoffer. Damit helfen wir eurem Unternehmen gerne, eigene Prozesse und Methoden zu entwickeln und zu optimieren.

Dabei setzen wir gerne auf Discovery und Validation-Methoden, das heißt, wir nutzen zum Beispiel Kreativ-Techniken zur Ideengenerierung und überprüfen diese Ideen dann durch geeignete Tests. Wir wissen: Da wir nicht die Nutzer*innen einer Anwendung sind, können wir auch nicht wirklich beurteilen, welche Idee wertvoll ist. Ebenso wenig kann das euer Projektteam alleine. Es braucht zwingend die/den Nutzer*in einer Anwendung.