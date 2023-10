// Wie wir unsere Kultur in der täglichen Arbeit leben

Wir stellen dich nicht nur beim Kunden in den Mittelpunkt. Unser Geschäftsmodell basiert auf der intrinsischen Motivation unserer Leute. Dein Wohlbefinden steht also in direktem Zusammenhang mit unserer Wirtschaftlichkeit. Das heißt, Vertrauen, Freiheit, Wertschätzung, physische und psychische Gesundheit, echt gelebte Fehlerkultur, Knowledge Sharing und Feelgood Management sind keine leeren Versprechungen. Unsere Kolleg*innen geben dir einen Einblick.