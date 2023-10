// Von der Tiefe in die Breite und wieder zurück

Wir suchen Menschen, die mit ihrem Wissen nicht nur in die Tiefe gehen möchten, sondern sich auch für die Breite interessieren. Wir fordern und fördern dich in deiner Weiterentwicklung als IT-Consultant und Mensch. Daher passt du am besten zu uns, wenn deine Kompetenzen mit dem „T-Shaped Model” beschrieben werden können.