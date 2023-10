// Jobangebote in Frankfurt am Main

Softwareentwicklung kann man überall machen, warum ausgerechnet bei uns?

Weil du hier Probleme lösen kannst – ohne Einschränkungen durch Titel oder feste Rollendefinitionen.



Unsere Jobs sind nicht starr, sie dienen dir einfach nur zur Orientierung. Du wirst also nicht in deiner Rolle beschränkt und kannst dich in mehr als nur einer Fachrichtung weiterentwickeln. Solange der Cultural Fit passt und die fachlichen Grundvoraussetzungen vorhanden sind, finden wir eine passende Rolle für dich.