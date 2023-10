// Cloud-Strategie und -Implementierung

Public-, Hybrid- oder Multi-Cloud – und welche Funktionen wollen wir überhaupt in die Cloud auslagern? Wie können wir den größten Mehrwert für dein Unternehmen schaffen? Bevor wir die für dich passende Cloud-Architektur finden und implementieren können, gilt es erstmal, die für dein Unternehmen passende Cloud-Strategie zu finden.

Die Fragen, die im Zuge einer Cloud-Strategie beantwortet werden sollen, sind dabei vielfältig. Dank unseren interdisziplinären Expert*innen aus den Bereichen Architektur, Organisation und Compliance, können wir mit dir gemeinsam Antworten erarbeiten, die dein Unternehmen braucht. Damit wir deine Reise in die Cloud auch nachhaltig gestalten, ist die Strategieentwicklung und ein technisches Lösungsdesign für uns der erste Schritt hin auf deinem Weg in die Cloud.

Neben der gemeinsamen Ausarbeitung einer Cloud-Strategie setzen wir deine Anforderungen an die Cloud auch individuell und maßgeschneidert mit dir um. Dabei sind wir dein verlässlicher Partner in Sachen Cloud-Betrieb und -Governance, Cloud-Security und DevSecOps sowie allen notwendigen Tools und Techniken, die dein Unternehmen für eine erfolgreiche Implementierung braucht.

Dabei nutzen wir Techniken wie Continuous Integration und Delivery, Containerisierung und Kubernetes sowie Infrastructure as Code nicht aus reinem Selbstzweck, sondern haben immer die Kultur und die Menschen in deinem Unternehmen im Blick. Wir nutzen die Techniken, die dir den größten Mehrwert bringen, die Produktivität und das Arbeitserlebnis deiner Mitarbeiter*innen verbessern und kümmern uns auch darum, die dafür notwendige Unternehmenskultur in deiner IT-Abteilung zu etablieren und vorzuleben.

Dank unserer Partnerschaften mit Cloud-Anbietern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform und IONOS sowie mit Tool-Herstellern wie GitLab oder Instana können wir unkompliziert die für dich passenden Lösungen entwerfen und uns individuell an deine Bedürfnisse anpassen, ohne zusätzlichen Overhead oder komplizierte Prozesse.