Der Softwerker Vol. 23

Liebe Leserinnen und Leser,

zehn Jahre! So alt ist dieses Magazin, das ihr in den Händen haltet oder auf dem Bildschirm lest. Natürlich nicht diese Ausgabe, die ist druckfrisch. Vielmehr erschien 2013 der erste Softwerker, damals schon mit dem Ziel, IT-Wissen zu teilen und auszutauschen. Das Motto war und bleibt: Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen.

Mit einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung feierten wir am 1. Juni 2023 gemeinsam mit euch, unseren Autorinnen und Autoren und der Bergischen Tech-Community das zehnjährige Jubiläum in der codecentric-Firmenzentrale in Solingen. Neben quadratischer Torte, dem Magazin-Format folgend, und Champagner gab es inspirierende und impulsgebende Vorträge von Mirko Novakovic, codecentric- und Softwerker-Mitgründer, sowie Uwe Friedrichsen, CTO und Herausgeber dieser Publikation.

Wer nicht mit uns feiern konnte, kann unter https://cclnk.de/softwerker10y unsere Zusammenfassung mit ein paar Bild- und Videoeindrücken nachlesen.

Um das Softwerker-Jubiläumsjahr gebührend fortzusetzen, lassen wir es in dieser Ausgabe ebenfalls rocken. Buchstäblich. Ihr werdet es am Design erkennen – und an den Musiktipps unserer Autoren zu jedem Artikel. Die Rockstars sind, wie könnte es anders sein, die besprochenen Technologien und Methoden: Renovate, Rust, TDD, Crossplane, gRPC, AWS Lambda, Astra DB und einige mehr.

Viel Spaß beim Lesen und Rocken! 🤘