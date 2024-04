Wir sind eine zertifizierte B Corporation™

Was bedeutet B Corp™ für unsere Mitarbeiter*innen

Mitarbeiter*innen haben – zu Recht – immer häufiger den Anspruch an ihre Arbeitgeber, dass sie nicht nur wirtschaftlich agieren, sondern auch ökologische und soziale Verantwortung übernehmen. Was gesellschaftlich bewegt, endet nicht zum Feierabend an der Türschwelle zum Büro.

Die meisten Aktivitäten, denen wir als codecentric im Kontext CSR (Customer Social Responsibility) nachgehen, sind von Mitarbeiter*innen getrieben – wir geben den Raum dafür. Als Gesamtorganisation ergreifen wir außerdem Maßnahmen, um zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen nachhaltiger zu konsumieren oder das Mobilitätsangebot stetig zu erweitern. Die Möglichkeiten sind unendlich, aber wir verlassen uns dabei auch sehr stark darauf, was unseren Mitarbeitenden wichtig ist.

Als Mitarbeiter*in bei uns hast du immer die Möglichkeit, dich mit Ideen auch außerhalb des Projektkontexts einzubringen und so deinen Teil dazu beizutragen, dass wir jeden Tag ein kleines Stück besser werden.