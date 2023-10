// Experimentierfreude aus dem Kessel – ein Leistungsauszug

Unser Fokus liegt auf passgenauen, auf den Kunden abgestimmten Architekturen im Cloud-Native-Umfeld. Ob auf der grünen Wiese oder auf Basis existierender Applikationen, wir entwickeln und beraten unsere Kunden mit einem crossfunktionalen Team aus erfahrenen Software-Consultants. Dabei liegt uns der Wissenstransfer zum Kunden durch Methoden wie Pair Programming sehr am Herzen. Wir fühlen uns am wohlsten in einem agilen Umfeld, da wir hier unsere Stärke, die hohe Flexibilität und den Drang, Neues zu lernen, am besten zeigen können.