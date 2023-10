// Leistungen – eine Auswahl Themen, die uns beschäftigen

Wir sind ein Accelerator und Inkubator für alle Themen rund um DevOps, Cloud-Native, IoT, Open Source und mehr. Wir sind die treibende Kraft hinter regionalen Meetups wie der JUG Thüringen und teilen zudem regelmäßig unser Wissen in Vorlesungen und Kooperationsprojekten mit regionalen Hochschulen, um so die Forschung und Lehre an den Puls des postindustriellen IT-Zeitalters zu führen. Akademie und Praxis zu verbinden ist fest in unsere DNA codiert.