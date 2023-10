Wir leben nicht nur in unseren Projekten die agilen Werte, sondern auch innerhalb des Standortes. Das zeigt sich vor allem daran, dass uns als Mitarbeiter*innen kein langfristiger Plan vorgelegt wird, sondern wir den Standort aus dem Team heraus gestalten dürfen. Als Feelgood Ambassador kann ich mir so die Freiheiten nehmen, dem Team dabei zu helfen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem wir uns sicher fühlen und offen über alles reden können.

Michael Eichenseer, IT Consultant