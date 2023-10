Wir bei codecentric hinterfragen den Status Quo und beschäftigen uns mit den neusten technologischen Themen. Das funktioniert, indem wir auf unsere Kolleg*innen vertrauen und Zeit und Energie in Innovationen und Zukunftstechnologien investieren. Dieses Vertrauen ist der Kern unserer Kultur und wird von unseren Kolleg*innen geschätzt. Auch deshalb arbeiten heute mehr als 550 Kolleg*innen an 13 Standorten in Deutschland an moderner Softwareentwicklung. Unser Vorstand – Rainer Vehns (Mitgründer und Vorsitzender), Verena Deller, Stefan Riedel und Lars Rückemann – lebt diese Kultur ebenfalls und ist im ständigen Austausch mit den Mitarbeiter*innen, hat immer ein offenes Ohr und brennt für gute Ideen und herausragende Technologie.