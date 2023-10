Welchen Inhalt sollte meine Bewerbung mindestens haben?

Sie sollte deinen Lebenslauf enthalten, aus dem wir deinen Werdegang erkennen und auch einen Einblick in deine bisherigen Projekte bekommen. Wir interessieren uns für dich als Menschen. Wir wollen wissen, was dir wichtig ist und was du von uns brauchst, um erfolgreich sein zu können. Bewirb dich bitte über unsere Website, oder schicke deine Bewerbung per E-Mail an recruiting@codecentric.de.