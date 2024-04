codecentric wird Ökosponsor im Westerwald

Die codecentric AG beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem Thema Nachhaltigkeit. Eine Klima-Initiative hat sich gebildet, die z. B. die CO2-Bilanz der Firma Schritt für Schritt verbessert und das Bewusstsein der Mitarbeitenden stärkt. In diesem Kontext entstand die Idee, ein Stück Wald zu kaufen. codecentricer Johann Wagner recherchierte und fand Försterin Monika Runkel. Sie erklärte das Dilemma und die Möglichkeiten und bot der codecentric AG schlussendlich die Idee des Ökosponsorings an. „In Bezug auf Nachhaltigkeit und Ökobilanz ist dieses Projekt mehr wert als die meisten Baumpflanzaktionen weltweit“, so Johann Wagner. Überzeugt von der Idee trat er an Gründer und Vorstand Rainer Vehns heran. „Bei Nachhaltigkeit geht es uns nicht um Publicity, sondern darum, einen echten Beitrag zu leisten“, so Rainer Vehns. Monika Runkels Konzept hat überzeugt, und die codecentric AG freut sich, mit ihr zusammen den ersten Schritt zu machen.

Die 1,5 Hektar, die codecentric gepachtet hat, entsprechen etwa der Größe von zwei Fußballfeldern. Das ist nicht viel, vergleicht man es damit, dass Monika Runkel aktuell mit 2000 bis 3000 Hektar Kahlfläche durch die Käferplage rechnet. „Wir haben einen ersten Schritt gemacht. Jetzt geht es darum, das Konzept bei uns intern, bei Kunden und Partnern bekannter zu machen. Je mehr Leute wir überzeugen können mitzumachen, desto mehr Wald können wir gemeinsam retten“, so Johann Wagner. Monika Runkel ergänzt: „Es gibt noch keine Lobby für dieses Konzept, aber jetzt ist der Anfang gemacht.“