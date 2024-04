// „Hey, Alter!" Ortsgruppe gewinnt Solinger Agenda-Preis 2021

Am 12.05.2022 vergab die Stadt Solingen im Theater und Konzerthaus den Agenda-Preis. Für ihr Engagement in 2021 hat sie die Initiative „Hey, Alter!" der Solinger codecentric-Kolleg*innen ausgezeichnet, die unter dem Motto „alte Rechner für junge Leute" gebrauchte Computer sammelt, sie aufbereitet und an Kinder und Jugendliche spendet.