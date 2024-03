Wenn man die Mission der Initiative liest, denkt man sich: Das ist ja eigentlich sowas von naheliegend – wieso ist eigentlich nicht schon viel früher jemand auf die Idee gekommen, alte Rechner an bedürftige Schüler*innen zu vermitteln? Habt ihr eine Erklärung? Ist die Unternehmenswelt einfach zu weit weg vom Bildungssektor?

Sandy: Spontan fallen mir hier drei mögliche Gründe ein. In unserem Schulsystem wurde vor Corona leider kein großer Wert auf Digitalisierung gelegt. Dadurch gab es kein Bewusstsein dafür, dass manche Schüler*innen keinen eigenen Computer haben und dass dies sie auch in ihrem normalen Schulalltag einschränkt. Das Thema erlangte erst durch das Homeschooling große Aufmerksamkeit und deckte die bestehenden Defizite auf. Ein weiterer Grund könnte sein, dass einem Unternehmen nicht bewusst ist, dass die Geräte für einen anderen Zweck weiterhin verwendbar sind, da sie selbst diese schließlich aussortieren. Zu guter Letzt könnte für manche Unternehmen der organisatorische Aufwand einer solchen Initiative zu groß sein.

Was ist euer Ziel für die nächsten Monate und das nächste Jahr?

Sandy: Für die nächsten Monate erhoffe ich mir, dass die Initiative „Hey, Alter!“ ein Begriff in Solingen und Umgebung wird, wir so möglichst viele Personen von der Idee überzeugen können und dadurch an Spenden gelangen. In den nächsten Jahren würde es mich freuen, wenn wir alle bedürftigen Schüler*innen mit einem Computer ausrüsten und auf diesem Weg bei ihrer Schulbildung unterstützen könnten.

Daniel: Ich freue mich darauf, auch über Solingen hinaus zu schauen. Sowohl was die Spender als auch was die Schüler*innen betrifft. Außerdem sind wir quasi direkt am Anfang mit dabei – mein Eindruck ist, dass wir nach Braunschweig die Initiative mit dem größten Bewegungsmoment und der größten Manpower sind. Was wir lernen und uns erarbeiten, können wir wieder mit anderen teilen und anderen helfen, selbst eine lokale Initiative aufzubauen. Und die codecentric AG hat ja noch viel mehr Standorte als nur Solingen …

Hey, Alter! gibt es mittlerweile an sechs Standorten. Mehr unter https://heyalter.com/