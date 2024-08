Digitale Beweismittelsicherung

Bei einem Forensikfall gehen wir direkt an die digitale Beweismittelsicherung. Hier sammeln wir alle Informationen – Logs, Festplattenabbilder und vieles mehr – in deiner Infrastruktur. Unser Ziel ist es, zu entziffern, wie die Angreifenden vorgingen, ob sie sich in deinem Netz verbreitet haben und ob Daten verloren gegangen sind. Die digitale Beweismittelsicherung dient auch dazu, die Eindringlinge zu enttarnen und bessere Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Last but not least sind die gesicherten Beweise im Falle von rechtlichen Auseinandersetzungen oder zur Strafverfolgung wichtig für dich.

Malware-Analyse

Bei einer Malware-Analyse untersuchen wir schädliche Software. Wir versuchen dabei zunächst ihre Funktionsweise zu verstehen, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Dazu verwenden wir statische und dynamische Methoden wie beispielsweise Reverse Engineering und das Monitoring der Systemaktivitäten in einer überwachten und gesicherten Umgebung. Aus den Ergebnissen unserer Analyse leiten wir ganz konkrete Maßnahmen ab, um Sicherheitslücken zu schließen, eine etwaige Verteilung und zukünftige Angriffe zu verhindern. Malware-Analyse ist entscheidend, um Indikatoren zu finden, mit deren Hilfe eine weitere Ausbreitung verhindert werden kann und bereits infizierte Systeme identifiziert werden können.

Incident Response

Bei einer Incident Response sind wir sofort zur Stelle. Wir schätzen den Umfang und die Art des Vorfalls ein und starten eine tiefergehende Untersuchung zur Ursachenfindung. Haben wir die Ursache gefunden, machen wir uns sofort an die Arbeit. Falls nötig isolieren wir betroffene Systeme oder Netzwerkbereiche, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Alles, was wir tun, dokumentieren wir – so sind wir für zukünftige Fälle gut vorbereitet. Und das Wichtigste: Wir halten dich die ganze Zeit über auf dem Laufenden und unterstützen dich, falls du Hilfe bei der Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden brauchst.

Threat Intelligence

Threat Intelligence ist wie ein Frühwarnsystem für deine digitalen Bedrohungen. Ähnlich wie ein Wetterbericht, der dich vor einem herannahenden Sturm warnt, informiert dich Threat Intelligence über Cyberbedrohungen, die eventuell auf dein Unternehmen zukommen könnten.

Wir unterstützen dich dabei, aktuelle und potenzielle Bedrohungen zu identifizieren und zu analysieren, die deine digitale Infrastruktur bedrohen könnten. Wie sieht unsere Unterstützung aus? Wir entwickeln gemeinsam mit dir Präventionsstrategien, die genau auf die Bedürfnisse deines Unternehmens zugeschnitten und auf die spezifische Bedrohungslage angepasst sind.

Threat Hunting

Beim Threat Hunting gehen wir für dich auf die Jagd. Wir suchen proaktiv nach Cyberbedrohungen in deinen Netzwerken, bevor sie Schaden anrichten. Statt auf Warnmeldungen zu warten, suchen wir für dich nach Anomalien und verdächtigen Aktivitäten, um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu identifizieren und zu bekämpfen. Indem du versteckte Bedrohungen aufdeckst, verbesserst du die Sicherheitslage deines Unternehmens und begrenzt den Schaden.