Geschäftsrisiken verringern dank Resilienz und IT-Security

// Observability

Observability bezieht sich auf die Fähigkeit eines IT-Systems, seine internen Zustände und Abläufe in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren. Ein hoher Grad an Observability ist ein wichtiger Faktor für die Resilienz deiner IT-Systeme, da du nur so schnell auf Probleme oder Störungen reagieren und sie beheben kannst. Dabei geht es nicht nur um das Sammeln von Daten, sondern auch um die Analyse und Visualisierung, um einen umfassenden Einblick in den Betrieb des Systems zu erhalten.