10 Jahre Softwerker: So haben wir gefeiert

// Realitätscheck: Is Software Still Eating the World?

Den Rückblick auf zehn Jahre in der IT unternahm Mirko Novakovic, der vor zehn Jahren die Keynote „Software Is Eating the World“ auf der Java-Konferenz „JAX“ hielt. Parallel und auf Grundlage der darin vertretenen Thesen entstand der Softwerker. Das Dictum des IT-Unternehmers und Vordenkers Marc Andreessen, nach dem diese Keynote betitelt war, „Software Is Eating the World“, stammt aus dem Jahr 2011. Es ist der Titel eines oft längst vergessenen Artikels im Wall Street Journal, in dem Andreessen aufzeigt, wie Software zunehmend alle Lebens- und Geschäftsbereiche – vom Einzelhandel bis hin zum Gesundheitswesen – durchdringt; der Autor spricht sogar von einer „Software-Revolution“.

In seinem Vortrag wagte Mirko eine Neubewertung seiner eigenen Thesen aus der JAX-Keynote von 2013, die Andreessens Aussage anhand unterschiedlicher Beispiele veranschaulichte. TL;DR: Software verleibt sich noch immer die Welt ein – dies hatten wir mit unserem Veranstaltungstitel „Software Is Still Eating the World“ bereits vorweggenommen, denn schließlich ist die Software-Revolution ja der Gründungsmythos des Softwerkers. Als Beispiele nannte Mirko die in den letzten Jahren stark gestiegenen Umsatzzahlen Software-getriebener Unternehmen wie Uber und Tesla und den Aufwind, den Software-as-a-Service-(Saas-)Startups wie Stripe oder Twilio erfahren. Nicht zu unterschätzen allerdings sei die Bedeutung von Hardware (Beispiele: Nvidia oder auch die Tesla-eigene Hardware) und künstlicher Intelligenz, beides ebenfalls entscheidende Erfolgsfaktoren.

Mirko räumte ein, dass er vor zehn Jahren zwar die zunehmende Cloud-Nutzung vorhergesagt hatte, allerdings nicht die zu beobachtende Konjunktur konkreter SaaS-Produkte. „Die Revolution heißt Product-led Growth“, so Mirko. Zielgruppe seien dabei oftmals Entwickler – über den Bedarf an APIs und Anwendungsintegration entstehe ein Bottom-up-Ansatz.

Ernüchtert stellte Mirko fest, dass sich in Sachen Telekommunikation in den letzten zehn Jahren wenig bewegt hat – anders als 2013 von ihm vorhergesagt, als Skype und Co. vielversprechende Alternativen zu sein schienen. „Das klassische Telefonieren ist immer noch so schlecht wie früher.“

Viel passiert ist hingegen auf dem Gebiet der Raumfahrt. Als Beispiel nannte Mirko CubeSat – Mini-Satelliten, die auch private Firmen jederzeit ins All befördern können – und die Firma Isar Aerospace , die sich auf kleine Satelliten spezialisiert hat und damit wesentliche Barrieren zur Raumfahrt abbaut. Use Cases sind u. a. die Überwachung von Stromleitungen oder Bahnstrecken.

„Data & AI is the new oil” lautete eine weitere Prognose vor zehn Jahren, die sich durchaus bewahrheitet hat – allerdings „viel schneller und nicht so spektakulär“ wie gedacht, sondern es wurde „einfach Standard“, Daten zu sammeln, so der Unternehmer. Der Schwerpunkt liege jetzt auf Foundational Models wie OpenAI/ChatGPT. „Ich glaube, das wird groß“, so Mirko.

Die Bilanz: Softwareentwickler sind zehn Jahre später noch immer die „Königsmacher“, wie im berühmten Buch von RedMonks Stephen O’Grady dargestellt.„Der Softwerker ist noch immer State of the Art“, so Mirko abschließend.