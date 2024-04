Ausgezeichnet: cc cloud GmbH wird GitLab EMEA Services Partner of the Year 2024

Die cc cloud GmbH, Tochter-Gesellschaft der codecentric AG, hat den „GitLab EMEA Services Partner of the Year Award 2024“ erhalten. Damit werden cc clouds Leistungen im Partner-Ökosystem von Gitlab anerkannt. GitLab würdigt mit dem Award die Fähigkeit von Dienstleistern der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Kunden bei der Implementierung, Anpassung und Optimierung von GitLab-Produkten zu unterstützen und dabei erstklassige Services anzubieten.



GitLab, 2014 in San Francisco gegründet, bietet Softwarelösungen für die Versionsverwaltung und Zusammenarbeit von Entwicklerteams an, inklusive Tools für DevOps-Management.

Manuel Riefers, GitLab Partner Manager bei codecentric, freut sich über den Award:

„⁠Ich bin sehr glücklich über- und auch stolz auf die Entwicklung der Partnerschaft in den vergangenen zwei Jahren und freue mich daher sehr über diese Auszeichnung! Dies bestätigt uns darin, unsere Kunden weiterhin mit ausgezeichneten Lösungen und Services zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Die cc cloud GmbH, ⁠die den Betrieb der Cloud-basierten Infrastrukturen der codecentric AG und ihrer Kunden übernimmt, ist ISO 27001 zertifiziert und bereits seit September 2021 GitLab Select Partner. Sie freut sich darauf, auch im kommenden Jahr mit GitLab als Managed Service und GitLab Professional Services ihrer Kunden allumfassend mit ihrer DevSecOps-Plattform zu unterstützen.