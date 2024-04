// Cloud Love Conference 2022: Die Honeymoon-Phase ist noch nicht vorbei

Wir bei codecentric lieben Cloud-Technologien. Unsere Zuneigung geht sogar so weit, dass wir am 7. und 8. Oktober 2022 in München eine eigene Konferenz rund um dieses spannende und weitläufige Thema veranstalteten: die Cloud Love Conference. Eine der Organisatorinnen war Agnes Köhler, IT Consultant an unserem Münchner Standort. In diesem Beitrag blickt sie auf die Konferenz zurück und zieht Bilanz.

codecentric hat zur Paartherapie eingeladen – wir Entwickler und die Cloud, da knirscht es schon seit einer ganzen Weile. Doch trotz all der Alltagsprobleme fanden sich über 120 Teilnehmende auf der Cloud Love Conference im codecentric Plaza in München ein, die dieser Beziehung noch einmal eine Chance geben wollten. In unzähligen Sessions mit professionellen „Therapeuten“ sind wir an diesen beiden Tagen viele technische Details durchgegangen, in der Hoffnung, es doch noch einmal miteinander zu versuchen.