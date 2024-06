codecentric 2017: Rückblick auf ein bewegtes Jahr

XP 2017

Die XP, die „International Conference on Agile Software Development”, kam in ihrem 17. Jahr nach Deutschland. Genauer gesagt ins schöne Köln, wo die codecentric AG die Ehre hatte, sie als lokaler Organisator austragen zu dürfen. Ein Jahr zuvor war die XP Alliance an einige codecentric-Veteranen herangetreten, die die Konferenz, die jedes Jahr in einem anderen europäischen Land stattfindet, bereits mehrfach besucht hatten. Ohne lange zu zögern, lautete die Antwort: „Klar, das machen wir.” Die kleine „Abteilung”, die daraufhin eigens für die Organisation gegründet wurde, bestand im harten Kern aus fünf Kollegen – und natürlich passierte das alles neben dem allgemeinen Tagesgeschäft. Der XP sollte man das am Ende nicht im Geringsten anmerken: Als sich am 22. Mai die Pforten des Pullman Hotel in Köln öffneten, war alles bis ins Detail perfekt geplant: von der tollen Location, dem eigens gebrandeten Design und Kinderbetreuung über die Teilnehmer- und Freiwilligenbetreuung, dem Konferenzprogramm bis hin zu den Abendveranstaltungen ließ die XP 2017 keine Wünsche offen. Das spiegelten auch viele der Teilnehmer wider, die aus der ganzen Welt angereist waren und hier und da von der „besten XP aller Zeiten sprachen”. Der Höhepunkt dieser viertägigen Ausnahmeveranstaltung war aber sicherlich die Party auf dem Rheindampfer MS RheinFantasie, bei der bis spät in die Nacht gemeinsam genetzwerkt und getanzt wurde. Als schließlich am 26. Mai alles vorbei war, blickte das Orga-Team erschöpft, aber auch wehmütig auf ein Jahr Vorarbeit und vier großartige Konferenztage zurück: Der Aufwand hatte sich mehr als gelohnt, und wer weiß: Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder eine XP in Deutschland. :-)