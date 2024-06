codecentric AG erweitert ihren Vorstand

„Veränderung ist die einzige Konstante“

Die codecentric AG beschäftigt sich schon lange und an vielen Stellen mit Innovation und Business Development. Lars Rückemann ist seit vielen Jahren Leiter der zugehörigen Bereiche, wie u. A. den codecentric Digitization Labs, einer Work Force, die darauf spezialisiert ist, Kunden in den Phasen Ideation und Validierung neuer Geschäftsideen und Produkte zu begleiten. Die Themen zur offiziellen Vorstandsangelegenheit zu machen, war letztlich eine natürliche Konsequenz.

„Wir handeln nicht aus einem akuten Bedarf heraus. Aber wir möchten uns schon jetzt einen Vorsprung verschaffen, damit wir den Herausforderungen unserer Kunden auch in Zukunft gewachsen sind und ihnen als kompetenter und vertrauensvoller Partner und Berater zur Seite stehen können“, so Lars Rückemann über die Innovationsstrategie der codecentric AG.

Lars Rückemann begann seine berufliche Laufbahn in der IT als Datenverarbeitungskaufmann. Schon in den Anfängen lernte er, wie wichtig es ist, die Alltagsrealität der Kunden zu verstehen, vor Ort zu sein und zu sehen, in welchem Kontext sie mit Software arbeiten. Nach einem Business-Informatics-Studium und diversen Anstellungen in größeren und kleineren Firmen, kam er vor über 10 Jahren zur codecentric AG. Hier hat er seither bereits verschiedene Rollen ausgefüllt – von App Development und Agile und Craftsmanship Coaching über die Standortleitung in Solingen bis aktuell hin zum Head of Business Development.

„Bei codecentric ist Veränderung die einzige Konstante“, so Lars Rückemann. Er schätze das, denn es bedeute, dass jeder mit beeinflussen könne, wo die Reise als nächstes hingeht. „Das ist etwas, was mich in den letzten Jahren immer wieder angetrieben hat, und ich möchte sicherstellen, dass uns das auch in Zukunft erhalten bleibt.“

codecentric-Mitbegründer und Vorstandsvorsitzenden Rainer Vehns freut sich über die Berufung von Lars Rückemann: „Dass die Wahl unseres Aufsichtsrates auf Lars gefallen ist, ist für uns ein echter Glücksfall. Kaum einer kennt und versteht codecentric so gut wie er.“