codecentric AG in den TOP 20 der Lünendonk-Liste

„Wir sind stolz auf unseren wachsenden Umsatz und die immer weiter steigende Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dahinter stehen. Dass sich unser Wachstum nun auch mit der anerkannten Lünendonk-Liste nachvollziehen lässt – darüber freuen wir uns sehr.“

Uli Kühn, Ehemaliger-Vorstand

codecentric Luenendonk-Liste.jpg

Lünendonk-Liste ist führendes Anbieter-Ranking

Das Ranking führt deutsche IT-Beratungsdienstleister auf, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, und listet die Umsätze und Mitarbeitendenzahlen der Unternehmen. So verschafft sie einen guten Überblick über den IT-Markt in Deutschland – sie gilt als anerkanntes Marktbarometer. Zustande kommt die Liste durch eine Befragung von 90 IT-Dienstleistern und etwa 140 IT-Verantwortlichen aus dem Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen.

Positive Stimmung am IT Markt

In seiner aktuellen Presseinformation fasst Lünendonk die Marktsituation zusammen: Allgemein profitieren IT-Dienstleister vom Digitalisierungs- und Transformationsdruck. Besonders bei den Themen Cloud-Transformation, IT-Modernisierung, Data Analytics, Individualsoftwareentwicklung und Digital Experience bestand in 2021 eine hohe Nachfrage nach IT-Dienstleistungen. Die Unternehmen schätzen ihre Lage für die kommenden Jahre positiv ein. Sorgen bereitet der Mangel an Fachkräften. Dies führt laut der Studie zu schwieriger Projektbesetzung und bremst digitale Transformation.