codecentric Hamburg – neueste IT aus dem Altbau

Team Hamburg im neuen Office

Nach fast acht Jahren am Fischmarkt war es Zeit für einen Szenenwechsel – wortwörtlich! So kam es dazu, dass Anfang April unsere Kolleg*innen aus Hamburg einen Umzug vollzogen haben. Vom Fisch- ging es Richtung Gänsemarkt, genauer gesagt in ein ehemaliges Auktionshaus auf dem Bäckerbreitergang 73 , das sich das Team mit Architektenbüros teilt – unsere Software-Architekt*innen sind also in bester Gesellschaft.

Mit dem Umzug geht das Hamburger Team quasi „back to the roots", lag doch codecentrics allererstes Büro in Hamburg nur einen Steinwurf entfernt.

Der Blick von der Dachterasse am Bäckerbreitergang.

Platz für Teams und die Community

In Hamburgs Neustadt bietet das neue Office den codecentricer*innen viel Raum für (Peer-)Programming und Möglichkeiten für regen Austausch. Gerade von letzterem soll auch die IT-Community im Norden profitieren.

Die schönen Altbau-Räume sind bestens dafür geeignet, Meetups auszurichten – inklusive offener Küche und Empore, von der aus zum Publikum gesprochen werden kann.

Die Dachterrasse des Gebäudes lädt ein, bei einem (Alster-)Wasser mit Blick Richtung Binnenalster den Arbeitstag ausklingen zu lassen.

Hamburgs Standortleitung Heike Gramkow und Jan Oberhagemann.