codecentric ist umgezogen!

Modern und gemütlich – kein Gegensatz

Während noch einzelne Umzugskartons ausgepackt, Möbel gerückt und Kabel verlegt werden, lädt die moderne und gleichzeitig urgemütliche Einrichtung in den großzügigen und lichtdurchfluteten Innenräumen des Neubaus bereits zum produktiven Verweilen ein. Erste Meetings und Telefonate finden in den schallgedämpften Rückzugsräumen statt. Die beiden Kaffeemaschinen in der Cafeteria laufen bereits auf Hochtouren – schließlich gehört Kaffee zur Grundversorgung jedes Softwareentwicklers. In den Großraumbüros des vierstöckigen Gebäudes sitzen die ersten Teams zusammen. Besser gesagt: Sie sitzen oder stehen. Denn einige Mitarbeiter nutzen die Möglichkeiten der höhenverstellbaren Möbel, um ihren Arbeitsplatz in einen wirbelsäulenfreundlichen Stehtisch umzuwandeln.