codecentric ist Microsoft Solutions Partner im Bereich „Digitale und Anwendungsinnovationen“

Für den Beitritt zum Solutions-Partner-Netzwerk setzt Microsoft eine Reihe konkreter Kriterien voraus, wie etwa eine bestimmte Anzahl von Neukunden und Mitarbeitenden-Zertifizierungen, Bereitstellung von Azure-Diensten bei Kunden sowie eine Steigerung des Azure-Umsatzverbrauchs innerhalb eines definierten Zeitraumes. Diese Kriterien konnte codecentric allesamt erfüllen.

Mit der neuen Partnerschaft eröffnet sich für codecentric die Möglichkeit, offiziell Unterstützung durch Microsoft in der Presales- und Supportphase zu erhalten. Des Weiteren profitieren codecentric-Kunden selbstverständlich durch die erweiterte Qualifizierung der codecentric-Mitarbeitenden.

„Wir haben lange daran gearbeitet, diesen Status zu erreichen“, kommentiert Senior Consultant Kaan Soyyigit, der die Partnerschaft codecentric-seitig betreut. „Wir möchten in allen Belangen agnostisch aufgestellt sein und das war ein wichtiger Schritt in diese Richtung, um unsere vorhandene Expertise in diesem Bereich zu untermauern. Einige Kolleg*innen haben gezielt die Zertifizierungen absolviert, damit wir die notwendigen Kriterien erfüllen. Gerade bei solch einem Thema ist das ein Teamsport.“

Weltweit nehmen derzeit über 400.000 Organisation am Microsoft-Partnerprogramm teil, davon mehr als 30.000 in Deutschland. Lediglich ein kleiner Teil davon kann allerdings eine registrierte Lösungspartner-Spezialisierung vorweisen.

Neben Microsoft Azure unterhält codecentric auch Cloud-Partnerschaften mit Amazon Web Services und Google Cloud. Weitere Kooperationen finden sich auf der Partner-Seite .