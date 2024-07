codecentric GmbH unter den TOP 20 der Lünendonk-Liste 2024

Die Lünendonk-Liste gilt als führendes Marktbarometer und bietet einen umfassenden Überblick über die IT-Beratungsbranche in Deutschland. Die Liste basiert auf einer umfassenden Befragung von 100 IT-Dienstleistern und etwa 150 IT-Verantwortlichen aus dem Mittelstand sowie Großunternehmen und Konzernen.

„Wachstum ist das schönste Kompliment, dass die Kunden unseren Mitarbeitenden und damit uns machen können. Denn damit signalisieren uns die Kunden, dass die Leistung des Team codecentric einen Wert für die Kunden und damit Nachfrage erzeugt. Wir sind stolz auf das erreichte organische Wachstum und nehmen dieses Feedback als Verpflichtung, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden für unsere Kunden Qualität in allen unseren Leistungsbereichen zu schöpfen“, so Stefan Riedel, Vorstand bei codecentric.

Hohe Nachfrage und Fachkräftemangel

Laut der Lünendonk-Liste „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland” profitieren die IT-Dienstleister vom Digitalisierungs- und Transformationsdruck, insbesondere in den Bereichen Cloud-Transformation, Daten und KI sowie Softwareentwicklung. Die Unternehmen blickten optimistisch in die Zukunft, obwohl der Fachkräftemangel nach wie vor eine große Herausforderung darstelle und die Besetzung von Projekten erschwerte.

Lünendonk-Liste 2024 im Überblick

„Das Jahr 2023 war trotz der Multi-Krisen-Lage für viele mittelständische IT-Beratungen erfolgreich. Das anhaltende Wachstum und die hohe Nachfrage nach IT-Dienstleistungen, insbesondere in neuen Technologiefeldern, unterstreichen die Relevanz und das Potenzial dieser Branche“,

kommentiert Tobias Ganowski, Consultant bei Lünendonk & Hossenfelder.

Über die Lünendonk-Liste

Die Lünendonk-Liste 2024 „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“ steht ab sofort hier zum kostenfreien Download bereit. Die Liste ist Teil der umfassenden Lünendonk-Studie „Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland“, die voraussichtlich ab Ende Juli 2024 ebenfalls kostenfrei verfügbar sein wird.

