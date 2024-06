Girls’Day 2023 – Mädchen in Aktion

// Was ist 2023 auf dem Girls'Day passiert?

Dieses Jahr ging es rund auf dem Girls'Day bei codecentric: Unsere Büros in Berlin, Bielefeld, Hamburg, Karlsruhe, Solingen und Stuttgart haben ihre Türen geöffnet und Schülerinnen der 8. Klasse Einblicke in die IT-Welt gegeben.



In Solingen haben die Mädchen zwei Workshops besucht, in denen sie eine Website mit HTML und CSS erstellt und einen Lego-Roboters mit Scratch programmiert haben. Neben dem fachlichen Input sollte natürlich nicht die Möglichkeit fehlen, auch das Arbeitsumfeld in der IT kennenzulernen – in unserem Headquarter darf da eine Führung durch das Auditorium und das codecentric-Apartment im Office nicht ausbleiben! Der Kicker, Billardtisch, Obstkühlschrank und Arcade-Automat waren dann ein Sahnehäubchen on top.