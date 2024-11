Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen – codecentric engagiert sich

Letztes Jahr haben in Deutschland über 14.000 Frauen und über 16.000 Kinder in einem Frauenhaus Schutz gesucht. Das ergab eine Statistik von Frauenhaus-Koordinierung e. V. Anlässlich des diesjährigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen sind unsere Mitarbeitenden aktiv geworden, um sich lokal an ihren jeweiligen Standorten zu engagieren

Spendenaktion für das Solinger Frauenhaus

In Solingen haben Mitarbeitende den Kontakt zum örtlichen Frauenhaus aufgenommen, um dessen genauen Bedarf abzufragen. Daraufhin haben sie eine Großbestellung beim Drogeriemarkt aufgegeben, um in Anschluss 30 Papiertüten mit einer Grundausstattung an Hygieneprodukten zu befüllen. Vom Duschgel über Deodorant bis zu Zahnbürsten wurde an alles Notwendige gedacht. Für die Kinder der in Not geratenen Frauen hat die Organisatorin der Aktion noch einen großen Karton mit Windelpaketen organisiert – und natürlich Spielzeug für die Kleinen.



„Ihr habt genau die Dinge besorgt, an denen es uns regelmäßig fehlt,“ freut sich Marni Maurer (2. v. r.) vom Frauenhaus Solingen, die die Spende gemeinsam mit Melle Kastner und Meret Weber (von links) im codecentric Hauptquartier abgeholt haben.

Sachspenden und Workshop aus Bielefeld

Bielefelder Kolleg*innen rund um Pauline Hecht übergeben ihre gesammelten Sachspenden an das Frauenhaus Bielefeld morgen, am 26.11. Im nächsten Jahr werden sie den Bewohnerinnen und Mitarbeitenden des Frauenhauses ein Workshop zu relevanten Themen anbieten – vordergründig wird er digitale Sicherheit behandeln.

Lebensmittelpakete und „Anpacken" in Münster

Unsere Münsteraner Mitarbeitende haben auf Wunsch des örtlichen Frauenhauses Lebensmittelpakete gepackt und übergeben. Im Rahmen unseres Aktionstages stehen die codecentricer*innen Katharia Dziuk, Johanna Nolte, Anke Koke und Katrin Fischer außerdem im Kontakt zum Frauenhaus, um in 2025 jede einen Tag lang ehrenamtlich für das Frauenhaus zu arbeiten.

Finanzielle Unterstützung in Dortmund

Am Dortmunder codecentric-Standort haben die Mitarbeitenden den metaphorischen Hut herumgehen lassen, da das Frauenhaus vor Ort aktuell gut mit Sachspenden versorgt ist. Mithilfe der Geldspenden von codecentric kann das Frauenhaus so bei akuten Mängeln gezielt aktiv werden.

Spenden statt Speakergeschenke

In Hamburg ist eine gute Idee aufgekommen – statt den Speaker*innen des gerade stattgefundenen Business Acceleration Clubs Geschenke als Dank für ihre Teilnahme zu überreichen, wurde die dafür eingeplante Summe an das Hamburger Frauenhaus gespendet. Danke an codecentricer*in Petra für die gute Idee!

Überall werden Spenden dringend benötigt

Aktuell gibt es in deutschen Frauenhäusern viel weniger Plätze, als Bedarf – im Jahr 2022 wurden 10.114 Frauen mit Kindern und 6.268 Frauen ohne Kinder aufgrund von Platzmangel von Frauenhäusern abgewiesen. Die deutschlandweit rund 400 Frauenhäuser benötigen regelmäßig (Sach-) Spenden, um ihre Schutzbefohlenen adäquat unterstützen zu können. Wir bei codecentric freuen uns, dieses Jahr einen kleinen Beitrag geleistet zu haben.