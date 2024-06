Kickoff 2021: codecentric schlägt das nächste Kapitel auf

codecentric – ein Leuchtturm in der IT-Branche

Der Jahresauftakt war nicht nur in seiner Durchführung geprägt durch das vergangene Jahr mit Corona. „Man denkt, man hat schon alles erlebt, und plötzlich ist man im Lockdown“, erinnerte sich Gründer und Vorstand Rainer Vehns im Gespräch mit Hörfunk- und TV-Moderator Sebastian Schaffstein. Doch das Jahr habe auch viel Positives gebracht: „Was die Firma in diesem Jahr geleistet hat, hat mein Vertrauen noch einmal gestärkt, und ich bin allen Mitarbeiter*innen unendlich dankbar.“ Auch Vorstand Ulrich Kühn konzentrierte sich auf das Gute: „Wir haben 30 neue Mitarbeiter*innen an Bord, ein Top-Ergebnis erzielt – natürlich ist man sich bewusst, dass es anderen Firmen und Branchen gerade sehr schlecht geht, aber wir haben wirklich Grund zur Freude.“ Lars Rückemann ist im ersten Corona-Jahr zum Vorstand ernannt worden – eine doppelte Herausforderung für ihn. Aber auch er hat 2020 als Chance erlebt. „Ich blicke 2021 optimistisch entgegen.“

Rainer Vehns gab im Anschluss einen Ausblick in die Zukunft von codecentric: „codecentric soll ein Leuchtturm in der deutschen IT werden“, kündigte er an. Dafür werden wir uns in diesem Jahr auf drei wesentliche Faktoren konzentrieren: Wir wollen das beste Team für unsere Kund*innen sein und ein Wegweiser in der Digitalisierung. Mehr noch möchten wir nicht nur durch unsere technische und methodische Expertise glänzen, sondern durch eine Arbeitskultur, die geprägt ist von Vertrauen, Offenheit, Vielfalt und Lernkultur. Nicht zuletzt will codecentric wirksam für die Gesellschaft sein und Verantwortung für ihre soziale Umwelt übernehmen. 2021 wird ein Jahr der Beteiligung und Gestaltung für codecentric werden.

Kickoff21-scaled-1024x547.jpg

Lars Rückemann (rechts) im Gespräch mit Moderator Sebastian Schaffstein.

Verabschiedung von Vorstand Michael Hochgürtel

2020 hat Michael Hochgürtel seine Tätigkeit als Vorstand niedergelegt. Im Rahmen des Kickoffs wurde er nun offiziell verabschiedet. „Nach sieben Jahren als Vorstand lasse ich einen Teil von mir bei codecentric, meine Verbundenheit endet nicht“, sagte er. Er wird der codecentric als Mitglied des Aufsichtsrat weiterhin erhalten bleiben.

codecentric community: eng verbunden trotz Abstand

Der Nachmittag war geprägt von Team-Workshops, in denen Standorte und Units 90-Sekunden-Beiträge über ihre Zukunftsvision von codecentric erstellten. Statt auf einer großen Party verbrachten die Mitarbeiter*innen den Abend dann gemeinsam in Zoom-Sessions, backten zusammen Kuchen, machten Wein-, Gin- oder Whiskeytasting, kochten zusammen oder zockten Spiele.

Auch wenn wir uns alle gerne endlich mal wieder „richtig“ getroffen hätten, hat der Kickoff 2021 gezeigt: codecentric ist nach wie vor eng verbunden.

Kollege Christian Bär fasste im company-Chat treffend zusammen, was viele dachten: „Vielleicht hängt es an der Pandemie, und weil man sich so lange nicht treffen konnte, aber bei mir hat das heute ein größeres WIR-Gefühl ausgelöst als letztes Jahr.“