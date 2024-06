Meike Wocken erhält Auszeichnung „Social Champion 2022” vom Pioneers Club

Für besonderes Community-Engagement hat Dr. Meike Wocken, Head of Industrial Solutions bei codecentric, vom Pioneers Club Bielefeld die Auszeichnung „Social Champion 2022“ erhalten.

Ein Social Champion ist laut Pioneers Club „ein Pioneer, der das Miteinander im Club fördert, eine ausgeprägte soziale Ader hat und seine Mitmenschen/Umwelt etc. im Blick hat.“

Meike, Gründerin und Leiterin des Bielefelder codecentric-Standortes, den sie 2021 in den Coworking-Räumlichkeiten des Pioneers Club eröffnete, erhielt den Preis u. a. für ihr ehrenamtliches Projekt „Code for Bielefeld“ , dessen erklärtes Ziel es ist, öffentliche Daten für alle Interessierten sichtbar und nutzbar zu machen. Das Projekt erhielt im März 2022 den ersten Platz in der Kategorie „Digitales Ehrenamt“ bei „DigitaleZukunft@OWL“ und ein Preisgeld von 5.000 Euro.

Lobend erwähnt die Jury des Pioneers Club auch, dass Meike im Frühjahr 2022 eine Veranstaltung mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft organisierte, um aufzuklären, wie man die Ukraine in Zeiten des Kriegs unterstützen kann.

Auch online sei Meike rund um die Uhr aktiv, um Menschen miteinander zu vernetzen und sich für einen guten Zweck einzusetzen.

„Meine Begeisterung für Technologie und Sport teile ich wahnsinnig gerne. Das Interesse an Mitmenschen und ihren Hintergründen ist bei mir immer vorhanden und 100 % aufrichtig. Ich helfe sehr gerne, oft pragmatisch und lösungsorientiert. Weitergabe von Wissen ist mir sehr wichtig“, kommentiert die Preisträgerin ihre Auszeichnung auf LinkedIn . Sie ergänzt: „Möglich wird das Engagement aber auch durch ein sehr motivierendes Umfeld, aus dem ich die Energie schöpfe, so viele Projekte ‚nebenbei‘ zu verwirklichen – besonders der Pioneers Club, aber auch codecentric, da es dort immer genügend Menschen gibt, die meine Begeisterung teilen und mich und meine Ideen unterstützen.“